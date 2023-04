TOUBA - Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké à ses disciples : « Ce que Serigne Touba a enduré comme souffrances… »

C’est à Darou Khadim que Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a regroupé ses disciples ce dimanche pour leur parler de Serigne Touba et de ce qu’il a enduré toute sa vie durant . Le Chef religieux essaiera de revenir sur quelques péripéties de l’existence du Cheikh qui a été isolé de ses proches et abandonné dans une forêt sauvage sans soutien ou compagnon. Ceci, dit-il, devrait servir d’exemple à toute personne douée de raison. Il invitera les disciples Mourides à davantage s’évertuer dans les pratiques religieuses et dans un investissement sans réserve de sa personne pour Serigne Touba.