Système de jeu : Aliou Cissé et sa défense à trois

Aliou Cissé va-t-il jouer à trois derrière contre l'Ouzbékistan? Au troisième galop des Lions à Casablanca, le sélectionneur a refait confiance à son système avec trois défenseurs : Papy Djilobodji, Fallou Diagne et Alfred Ndiaye.Après avoir essayé différents systèmes en début de regroupement à Casablanca (4-4-2, 4-3-3), le coach des Lions a finalement choisi de revenir ce mercredi à ce que "Djilo" maîtrise à la perfection. Depuis trois séances d'entraînement donc, les Lions commencent à ressembler à ce que leur coach veut en faire et à appliquer ses principes de jeu. Un bloc court conduit par trois hommes de base qui récupère vite le ballon, produit beaucoup d'efforts ensemble et se projette rapidement vers l'avant. La défense est épaulée par des latéraux qui n'hésitent pas de créer la supériorité numérique devant. Au milieu, les deux demi-défensifs renforcent l'axe et luttent efficacement sur du jeu long ou du jeu aérien. Avec les Lions, ce n'est pas encore l'idée de jeu aboutie, mais c'est déjà beaucoup mieux. En tout cas, visiblement plus efficace, si l'on se fie au jeu produit par les Lions à l'entraînement. Avec ce système l'équipe des verts a empêché l'équipe des oranges de trouver de la profondeur. La défense à trois n'a jamais été une obsession chez Aliou Cissé, en équipe nationale, elle n'a jamais constitué la marque de fabrique. Le retour de Papy Djilobodji peut-il changer à nouveau la donne ? Le défenseur de Djon peut-il fonctionner dans cette animation là et remplacer Kara Mbodj ? Réponse vendredi prochain pour le match amical Sénégal/Ouzbékistan...