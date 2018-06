Supporters : Focus sur la fièvre contagieuse du 12e Gaïndé à l’Obélisque

Un but marqué et c'est le délire général. Le 12e Gaïndé debout comme un seul homme avec des tee-shirts, banderoles, casquettes à l'effigie du drapeau du Sénégal, ont accompagné les Lions du début à la fin de leur match avec des chants et des pas de danse. Une joie contagieuse qui a donné un beau spectacle à la place de l’Obélisque