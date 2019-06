Stage de préparation d’avant CAN 2019 : 20 Lions pour un léger premier galop d'entraînement

Les 20 joueurs, présents dans la Tanière, ont tous pris part au premier galop ce mardi. Il s'agit de Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo, Edouard Mendy, Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Moussa Wagué, Saliou Ciss, Moussa Konaté, Santy Ngom, Sada Thioub et Pape Alioune Ndiaye, Mbaye Diagne, Henri Saivet, Pape Abdou Cissé, Sidy Sarr, Diao Baldé Keita, Ismaela Sarr et Crépin Diatta.



Le reste du groupe, excepté Sadio Mané qui vient de remporter la Ligue des Champions et Alfred Ndiaye, qui joue actuellement les playoffs avec Malaga, devrait être officiellement en place dans la soirée de ce mardi. Gana Guèye, Mbaye Niang et Cheikhou Kouyaté ne sont pas encore arrivés au camp de base de l'hôtel Rhino de Saly.



L'équipe a effectué un léger entraînement, avec un réveil musculaire et un travail d’endurance et de résistance. Pour son premier entraînement après les éliminatoires de la CAN 2019, Aliou Cissé a divisé son groupe en 8 lors de cette séance qui a rappelé en partie les exercices observés depuis le début des éliminatoires de la CAN 2019. La séance s’est poursuivie avec une forme de décrassage avec un footing en groupe, des étirements sous la houlette du coach adjoint Regis Baugard...