Soutien à Amadou Bâ à Yoff : Pape Mahawa Diouf se retrousse les manches et engage le comité électoral pour la victoire

Le coordonnateur national de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar a réuni ce matin le collège électoral de la commune de Yoff pour la bataille électorale sur le terrain. L’heure n’est plus aux calculs politiciens. Comme pour lancer un message aux responsables de la coalition et de toute l’alliance pour la République, le directeur général de l’agence sénégalaise pour la promotion touristique (Aspt), après avoir écouté tous les responsables qui composent le collège et le comité électoral de Yoff dans leur diversité, a rappelé l’urgence de descendre sur le terrain et de finir le travail pour porter Amadou Bâ à la tête du pays. « Je sais que nous avons un bilan concret que le président nous a laissé. Mais il y’a un homme qui s’appelle Amadou Bâ et qui a toutes les qualités pour le poursuivre et apporter sa participation pour un Sénégal uni, prospère et stable » dira le directeur général de l’Aspt.







C’est le même discours que tous les intervenants lors de cette rencontre du comité électoral, ont tenu devant Pape Mahawa Diouf qui propose d’activer la machine électorale à Yoff qui est une zone stratégique avec un électorat important. Les pôles composant le comité seront élargis avec une large participation de membres venant de différentes couches sociales de la localité.