Sonko rend hommage à Amadou Mahtar Mbow: « Son héritage continuera d’inspirer les générations futures »

Comme la plupart des acteurs politiques et étatiques, Ousmane Sonko s’est exprimé suite au rappel à Dieu de Amadou Mahtar Mbow: « C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du doyen Amadou Mahtar MBOW, survenu ce 24 septembre 2024. Grand intellectuel et homme de culture, il a consacré sa vie à notre nation et à l’Afrique. Son parcours exceptionnel, de ses débuts à Dakar à son rôle à la tête de l’UNESCO, témoigne de son dévouement et de sa vision » a écrit le premier ministre sur sa page Facebook.





Ousmane Sonko regrette une perte d’un grand homme, qu’il a eu à côtoyer : « j’ai eu l’honneur de côtoyer brièvement lors des Assises nationales. Son héritage continuera d’inspirer les générations futures. Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu » considère le chef du gouvernement.