Sommet Corée - Afrique : « J’ai eu l’honneur de partager la vision du Sénégal pour une Afrique souveraine » ( Yassine Fall, ministre)

Pour la première fois, la République de Corée a accueilli les dirigeants des États africains au sommet Corée-Afrique 2024, qui se tient les 4 et 5 juin à Ilsan et à Séoul. C’est un rendez-vous témoignant de la forte détermination mutuelle de la Corée et de l'Afrique à élever leur coopération à un niveau supérieur. Plusieurs pays africains ont participé à ce sommet. Le Sénégal a été représenté par le ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, Mme Yassine Fall.



« En tant que représentante du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j’ai eu l’honneur de partager la vision du Sénégal pour une Afrique souveraine, promouvant un développement durable et un partenariat stratégique diversifié, fondé sur les valeurs de solidarité internationale et de respect mutuel des intérêts de toutes les parties », a indiqué dans un post sur sa page X, la cheffe de la diplomatie sénégalaise qui renseigne être accompagnée d’une délégation composée de ses distingués collègues en charge de l’Économie et de l’Agriculture.







Le sommet se déroulera sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité ». Au cours de la rencontre internationale, la Corée cherchera des voies vers une croissance partagée avec l'Afrique, jouant ainsi un rôle crucial dans la dynamique de la croissance économique mondiale.