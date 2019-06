Shooting : Les Lions ont pris la pose devant l'objectif du photographe de la CAF

La délégation sénégalaise à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 a rencontré des émissaires de la CAF, à l’hôtel Tiba Rose, leur camp de base du Caire, avant de passer à table, mercredi, pour le déjeuner. Les joueurs et le staff ont été réunis par des officiels de l’instance du football africain.



Aliou Cissé et ses joueurs ont pris la pose lors d'un shooting photo. Des clichés qui serviront pour les accréditations et le trombinoscope qui sera projeté sur les écrans géants des stades où les Lions joueront. Une série de photos qui dévoile le maillot officiel de la Team Sénégal .

Les Lions ont ensuite posé dans les jardins de l’hôtel Tiba Rose , où ils sont logés. Tous les joueurs étaient présents sur les clichés de la CAF, y compris Sadio Mané, qui a rejoint le groupe jeudi dernier, une dizaine de jours après sa finale de Ligue des Champions remportée samedi 1er juin avec Liverpool (victoire 2-0 contre Tottenham).