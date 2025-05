Sensibilisation sur la sexualité précoce - La Directrice du CDEPS de Thiès aux ados-jeunes : "La prévention pour la sexualité précoce, c'est de s'abstenir!"

"Nous avons jugé nécessaire de parler de la sexualité précoce puisque c'est un constat qui est un peu général chez les jeunes qui s'adonnent à des pratiques de sexualité irresponsables avec beaucoup de conséquences qui peuvent nuire leur santé et leur bien-être", tels sont les propos de la directrice du Cdeps de Thiès, Madame Oumou Khaïry Sy, lors d'un entretien avec la presse locale.

Cette campagne de sensibilisation contre la sexualité précoce et autres, entre dans le cadre du projet "Fort pour le Futur" piloté par "Nutrition internationale" qui a signé des conventions avec deux villes, à savoir Thiès et Pikine et la commune de Tivaouane. Lesquelles villes travaillent avec les sectoriels de la jeunesse, de l'éducation et de la santé à travers les thématiques relatives aux problèmes de santé, de la reproduction que les ados-jeunes rencontrent. "C'est en ce sens que nous avons jugé nécessaire de communiquer et de sensibiliser aussi la cible jeunes-adolescents pour qu'elle prenne des dispositions pour un peu gérer sa santé sexuelle".