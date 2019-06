Sénégal-Tanzanie (2-0) : Le match en IMAGES

Les Lions ont assuré l'essentiel en battant la Tanzanie (2-0), dimanche, grâce à des réalisations de Diao Baldé (28e) et Krépin Diatta (64e). Il s’est passé beaucoup de chose au Stade du 30 Juin au Caire. Revivez en IMAGES ce match comptant pour la première journée des phases de poule (Groupe C) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019…