Sénégal-Pologne (15h GMT) : Les Lions pour soigner leur entrée en lice

Depuis plusieurs mois, les Lions n'entendent parler que de la Pologne.



Le pays de Lewandowski occupe tous les esprits des joueurs de l'équipe nationale, à la veille de leur entrée en Coupe du monde, ce mardi (15h00 GMT). Le Sénégal affrontant la sélection polonaise, au Spartak de Moscou, pour son premier match de groupe au Mondial. Une rencontre qui devrait s'avérer plus utile que la deuxième. Remporter les trois points du premier match apporte certes peu de garantie pour la suite de la compétition, mais ne pas les engranger les réduirait d'autant plus, avant d'affronter le Japon et la Colombie.



Adversaire abordable pour les observateurs, la Pologne est prise très au sérieux par les joueurs sénégalais. À commencer par leur capitaine Cheikhou Kouyaté. Le joueur de West Ham semble se méfier énormément des "Białe Orły" (Aigles blancs). Quel plus beau jour pour le milieu sénégalais que le début de la Coupe du monde ?



Tous sont d'accord sur un point, "ce ne sera pas un match facile", s'accordent à dire les deux sélectionneurs. Autre point sur lequel Aliou Cissé et Adam Nawalka se retrouvent dans leur analyse, après avoir bien étudié l'adversaire, les deux sélections possèdent toutes des qualités offensives. L'entraîneur de la Pologne sait à quoi s'en tenir. "Le Sénégal est une équipe capable d'attaquer très rapidement et il dispose de joueurs très dangereux", a-t-il dit.



Si les coaches du Sénégal et de la Pologne peuvent nourrir des ambitions au Mondial, c'est en grande partie grâce à leurs deux attaquants vedettes. Nawalka mise sur son chef de file Lewandowski, Aliou Cissé sur l'incroyable talent de Sadio Mané pour lancer sa compétition, ce 19 juin...