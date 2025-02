Sénégal-France : Une commission conjointe pour organiser le départ des forces françaises

La rédaction de Dakaractu a pris connaissance d’un communiqué conjoint signé ce 12 février 2025 à Dakar entre le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de France.



Selon ce document, une commission conjointe sera mise en place afin de définir les modalités du retrait des éléments français présents au Sénégal. Ce processus inclura également la restitution des emprises militaires avant la fin de l’année 2025.



Toutefois, cette réorganisation ne signifie pas la fin de la coopération entre Dakar et Paris. Le communiqué souligne la volonté des deux États de travailler sur un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité, prenant en compte leurs priorités stratégiques respectives.





Cette décision s’inscrit dans un contexte de redéfinition des relations militaires entre la France et ses partenaires africains, alors que plusieurs pays de la sous-région ont récemment mis un terme à la présence des troupes françaises sur leur sol. Reste à voir comment cette transition se déroulera et quelles en seront les implications pour la coopération entre le Sénégal et la France.