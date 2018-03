Sénégal/Bosnie-Herzégovine : Les deux équipes à l'échauffement

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, les joueurs du Sénégal et de la Bosnie-Herzégovine s’échauffent sur la pelouse du Stade Océane au Havre. Les bosniaques sont arrivés les premiers sur la pelouse, rapidement suivis par les Lions. Au moment où nous écrivons ces lignes, le préparateur physique de l'équipe nationale du Sénégal, Teddy Pellerin travaille avec les titulaires : Khadim Ndiaye, Papy Djilobodji, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Armand Traoré Youssouf Sabaly, Pape Alioune Ndiaye, Henri Saivet, Sadio Mané, Moussa Sow et Mame Biram Diouf.