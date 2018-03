Sénégal / Bosnie-Herzégovine : 0-0 (mi-temps)

Après 45 mn de jeu, le Sénégal et l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine ont regagné les vestiaires sur un score vierge.



Si du côté bosniaque, on a raté une seule occasion nette de scorer à la 17e minute, côté sénégalais le cadre a été manqué trois fois. A la 19e mn, Mame Biram Diouf qui s’est retrouvé isolé dans la zone dangereuse a écrasé son tir faute de soutien. Le tournant de cette première mi-temps a été la demi-heure de jeu, quand Armand Traoré et Moussa Sow ont failli faire trembler les filets.



Toutefois, il faut noter que même si la possession de balle semble lui être favorable, l’équipe du Sénégal est souvent battue dans les duels aériens face à des malabars bosniaques qui font une taille moyenne d’1m90 en défense.



Dans l’ensemble, les joueurs d’Alioune Cissé, malgré quelques déchets dans le dernier geste, ont présenté une meilleure copie que lors de la première période du match de vendredi contre l’Ouzbékistan, où ils avaient encaissé un but sur pénalty.