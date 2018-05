Sécurité Routière : Lancement de la campagne nationale de sensibilisation à l’endroit des usagers sur les 5 principaux facteurs d'accident

Le bilan macabre enregistré sur nos routes inquiète plus d'un.

C'est fort de ce constat que l'ONG Laser International en collaboration avec le ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du désenclavement a initié ce vendredi 04 mai "la campagne nationale de 5 semaines de sécurité routière".

Il s'agit notamment de sensibiliser les usagers sur les 5 principaux facteurs d'accident au Sénégal.

En effet, le travail sera essentiellement accentué sur les facteurs aggravants et les risques d'accident: le non port de casque et de ceinture de sécurité, l'usage du téléphone au volant, la circulation des véhicules à traction hippomobile et l'utilisation des passerelles piétonnes.

Pour le ministre délégué en charge du développement du réseau ferroviaire, Abdou Ndéné Sall, les cas d’accident constituent un impact considérable aussi bien social qu’économique.

La première semaine de sensibilisation sera opérée au niveau des médias avec un accent particulier sur la presse en ligne qui jouent le rôle de relais entre les principaux acteurs de la sécurité routière et le public.

A ce titre, la caravane sera attendue dans les localités telles que Kaolack, Diourbel et autres localités en fonction de la population ciblée.