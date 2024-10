Scandale financier familial : Un homme d’affaires attaque son épouse pour 19,5 millions de francs au tribunal

Le tribunal correctionnel de Dakar s’est penché, hier, sur une affaire d’abus de confiance entre Alla Sène Guèye, un homme d’affaires bien connu, et son épouse Maymouna Sow.

Au cœur du conflit : la somme de 19,5 millions de francs qui a déclenché un véritable feuilleton judiciaire entre ces deux époux, mariés depuis 15 ans et parents de trois enfants, dont des jumeaux de 8 ans.



L’affaire remonte à 2021, lorsque M. Guèye a porté plainte contre son épouse pour non-remise d’une somme d’argent. Le tribunal de première instance a reconnu Maymouna Sow coupable et l’a condamnée le 14 avril 2022 à trois mois de prison avec sursis, ainsi qu’à restituer les 19,5 millions de francs. Mécontente de cette décision, elle a décidé d’interjeter appel, et le couple s’est ainsi retrouvé face à face au tribunal.



Selon L’Observateur, Alla Sène Guèye a expliqué que, suite à la vente de matériaux d’exploitation d’une valeur de 46 millions, il avait confié à sa femme la somme de 19,5 millions, sur sa suggestion de garder cet argent sur son compte bancaire. “Après le dépôt, je lui ai demandé le reçu, mais elle n’a pas répondu. Quand je lui ai demandé de me rembourser, elle a catégoriquement refusé,” a-t-il déclaré, évoquant également une précédente dette de 72 millions datant de 2015, qu’il n’a jamais récupérée.



Maymouna Sow, de son côté, a reconnu avoir reçu la somme, mais a affirmé qu’elle était destinée à la construction d’une maison pour leur famille, pour éviter les loyers. Elle a ajouté que la gestion financière de leur entreprise commune devenait problématique, car son mari dépensait l’argent sans retenue, ce qui a conduit à des tensions dans leur relation.



Les avocats de Maymouna plaident pour la fin des poursuites, tandis que le procureur de la République demande l’application de la loi. De son côté, l’avocat d’Alla Sène Guèye exige le remboursement intégral de la somme réclamée. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et rendra son verdict le 10 décembre prochain.