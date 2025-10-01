[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall

L'hôpital Principal de Dakar ( HPD) a un nouveau directeur général. Il s'agit du médecin-général de brigade Coumba Diouf Niang. Ce dernier succède officiellement au médecin-général de brigade Fatou Fall, à l’issue d’une cérémonie de passation de service, ce mardi 30 septembre, présidée par le médecin-général de brigade (2S),Mouhamadou Mbengue, président du Conseil d’administration de l’établissement.
