Saint-Louis : Le Coran manuscrit du grand érudit Serigne Samba Diagne validé sur tout le plan international par l'Institut Al-Azhar.

L'ouvrage de l'exemplaire du Saint Coran manuscrit par le grand érudit de l'Islam, en l'occurrence Serigne Samba Diagne, a été certifié sur le plan international par l'Institut international Al-Azhar.

L'annonce a été faite par son représentant à la cérémonie d'ouverture du symposium international du Coran manuscrit de Serigne Samba Diagne qui se tient depuis ce matin à Saint-Louis, précisément à l'Université Gaston Berger.

Selon le Docteur en sciences coraniques dans le dit institut, Dr Abdou Karim Ibrahima Saleh, cet exemplaire du Saint Coran manuscrit par l'érudit Serigne Samba Diagne peut être utilisé partout dans le monde car il est conforme aux règles de l'écriture du Saint Coran.

Le grand érudit Serigne Samba Diagne s'est engagé depuis 40 ans dans la vulgarisation des écrits des grands savants et hommes de Dieu. C'est dans ce sens aussi que le religieux s'est engagé à réécrire le Saint Coran en utilisant la version warch et en combinant une calligraphie afro-maghrébine. Ce qui lui a valu cette consécration aujourd'hui.

Dakaractu s'y associe et présente ses vives félicitations au Grand érudit Serigne Samba Diagne...