Sadio Mané après le nul contre le Japon : "On est un peu déçu"

En conférence de presse après-match, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané s'est dit déçu du résultat nul contre le Japon. Selon le n°10 Sénégalais : "Franchement on est un peu déçu. C'était un match qu'on pouvait gagner. On a marqué en premier avant la pause et on les a mis en danger plusieurs fois avec des occasions franches. On est déçu du coup. Mais on a un match décisif la semaine prochaine, il nous faut bien le préparer afin de pouvoir se qualifier en 8ème de finale. C'est tout ce qu'il nous reste à faire maintenant"