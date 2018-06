Sadio Mané : "C'est une chance d'avoir Aliou Cissé, Daf, Tony et Lamine Diatta à nos côtés!"

Sadio Mané a acquis de la maturité en tant que footballeur, grâce à des joueurs de la génération 2002. Ce sont des aînés qui lui donnent beaucoup de conseils au quotidien grâce à leur expérience. Une chance que l'attaquant de Liverpool veut mettre à profit pour continuer de s’améliorer. "Le fait d'avoir Aliou Cissé, Omar Daf, Tony Sylva et Lamine Diatta des grands noms du football sénégalais, à nos côtés, est une chance. Ils nous encadrent et transmettent leur expérience. Maintenant, c'est à nous de reprendre le flambeau et d'écrire notre histoire", a déclaré le fer de lance des attaquants sénégalais, lors d'un entretien en coulisses avec la journaliste-rédactrice Cynthia Nzetia, qui a publié un tweet...