SÉNÉGAL – CORÉE DU SUD AUJOURD’HUI A 13H : le dernier essai

Pour mieux préparer son match contre le Japon, ce 24 juin, dans le cadre de la deuxième journée de la poule H de la Coupe du monde de football, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a jeté́ son dévolu sur la Corée du Sud. Qualifié également pour la phase finale, le sparring-partner du jour est logé dans le groupe F en compagnie de l’Allemagne, tenante du titre, du Mexique et de la Suède.

Forfait contre les Croates, le capitaine Cheikhou Kouyaté devrait retrouver sa place. Pareil pour l’arrière gauche Saliou Ciss et le milieu excentré Ismaëla Sarr. Ils seront en tout cas aptes pour cette dernière sortie préparatoire.



Les Lions à Moscou ce mardi



En guise de rachat après une période marquée par trois nuls contre l’Ouzbékistan (1-1), la Bosnie-Herzégovine (0-0) et le Luxembourg (1-1), puis un revers devant la Croatie, les Lions joueront dans un petit stade de 4330 places, dénommé́ Das.Goldberg et basé à Grödig, en Autriche. Pas de quoi inquiéter les parties puisque la rencontre se tiendra à huis-clos. Un dernier test avant le grand saut.

D’ailleurs, Aliou Cissé et son groupe seront à Moscou dès le lendemain, le 12 juin, histoire de prendre la température avant la première sortie devant la Pologne (19 juin). Leur première participation à cette phase finale remonte à 16 ans. El Hadj Diouf et Cie ont pu atteindre les quarts de finale à l’époque.