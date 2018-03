Russie 2018 : "Les Lions du foot sénégalais sont extrêmement forts!" ( Ambassadeur de Russie à Dakar)

Sergey Kryukov est fan des Lions du Sénégal. L'ambassadeur de la fédération de Russie au Sénégal qui parle du mondial 2018 souhaite beaucoup de chance à nos chers Lions. " Quand je regarde jouer les Lions, je me demande pourquoi on n'est pas sénégalais." L'ambassadeur estime que toutes les conditions sont réunies pour accueillir la Coupe du monde et mettre tout le monde à l'aise...