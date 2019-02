Rufisque : l’Inspection d’académie lance son projet académique pour la période 2019/2022

Élaboré en concertation avec la communauté éducative et ses partenaires, un projet académique est une « feuille de route » qui permet de décliner et de mettre en œuvre la politique éducative nationale sur le territoire de l'académie. Pour son développement, le secteur est confronté à des défis persistants et nouveaux qu'il doit relever. Le projet académique tient compte des spécificités de la population scolaire et s'adapte aux besoins de son territoire, souligne ses priorités et constitue un cadre de travail commun à tous les acteurs de l'éducation dans les écoles, les établissements scolaires et les services académiques. Dans le cadre de cette nouvelle dynamique, l'académie se fixe des axes pour son projet académique. L'inspecteur d'académie de Rufisque, M. Cheikh DIONE revient en exclusivité avec Dakaractu, sur le processus d'élaboration de ce document stratégique qui décline la vision de l'éducation horizon 2019/2022.