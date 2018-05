Reportage / Boséabé : Le ministre Mary Teuw Niane acceilli par une foule en liesse

Le ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane a été accueillie par une immense foule. Dans une mobilisation exceptionnelle, pendant plus d'un quart d'heure, le maire Daouda Dia accompagné de son désormais frère, Abdou Karim Sall, ont fait faire un grand slalom au ministre dans les artères du village, avant de rejoindre la maison familiale du questeur Daouda Dia.

A travers cette vaste mobilisation, le maire de Orkadiéré et le directeur de l'ARTP disent vouloir montrer à tous le bon climat social et politique qui règne entre les différents acteurs politiques du Fouta, plus particulièrement dans le département de Kanel.

Impressionné par cet accueil triomphal, le ministre Mary Teuw Niane a exprimé toute sa satisfaction à l'endroit des responsables politiques de cette localité.

A Orkadiéré, le ministre Mary Teuw Niane va procéder à la pose de la première pierre de l'espace numérique ouvert de la localité...