Rencontre avec des émissaires de la FIFA : Les Lions mis au parfum des nouvelles règles de jeu

Les Lions et leur encadrement ont rencontré des émissaires de la FIFA mercredi pour un mini-séminaire. La discussion, à bâtons rompus, a duré environ deux heures. Il a été question de s’imprégner des nouvelles règles du jeu en vigueur, et de ce qu'il faudra améliorer à l'avenir pour éviter des sanctions disciplinaires.



Les émissaires de l'instance du football Mondial ont décliné les règles du jeu comme ils l'ont fait, auparavant, avec les autres sélections. Ils ont répondu aux questions des fédéraux, qui ont par la suite reçu un document de synthèse.



La rencontre avec l’instance faitière a, par ailleurs, permis à la Fédération sénégalaise de football (Fsf) de présenter ses joueurs, l’encadrement technique et toute la délégation. Blocs-notes et stylos en mains, les joueurs présents ont tous évoqué leur plaisir d’être initiés aux nouveaux règlements. Ils sont surtout satisfaits de ce qui a été mis en place, entre les dirigeants de la FIFA et le Team Sénégal.



Après des années d’immobilisme concernant le renouvellement des règles du football, devenues quasi dogmatiques, voilà que la FIFA s’emballe complètement sur certains points. Nous y reviendrons...