Rebaising salarial, rationalisation : « Cette manipulation » à venir, selon Papa Malick Ndour

« Dans les jours à venir, si vous entendez parler d’une "économie extraordinaire réalisée sur la masse salariale de la fonction publique grâce aux efforts de rationalisation du nouveau régime suite à un audit approfondi de la solde", ne vous laissez pas tromper : il s’agit d’une manipulation pure et simple. » C’est l’avertissement lancé par l’ancien ministre de la Jeunesse, Papa Malick Ndour, qui analyse les mécanismes de gestion économique du Sénégal et les « nouvelles options salariales » prônées par le régime de Diomaye Faye pour rationaliser les dépenses.





Papa Malick Ndour révèle que, depuis le 14 janvier 2025, les lignes 666 et 667 – correspondant respectivement aux prestations familiales et à la prise en charge médicale des fonctionnaires – ont été supprimées de l’article 66 (relatif à la masse salariale) et reclassées sous d’autres postes budgétaires.



Il explique :

« Il est proposé, au sein de l’article 66 "charges de personnel", la suppression des paragraphes "666 - Prestations familiales" et "667 - Prises en charge médicales". Ces montants, qui faisaient partie intégrante de la masse salariale sous Macky Sall, seront désormais comptabilisés ailleurs :

- Les prestations familiales (666) seront reclassées dans l’article 64 "Transferts", paragraphe 645 "Transferts aux ménages".

- Les prises en charge médicales (667) seront intégrées à l’article 62 "autres services", sous un nouveau paragraphe codifié 625. »



Une manœuvre pour « sous-évaluer artificiellement la masse salariale »





Le président du conseil départemental de Guinguinéo dénonce une manipulation : « Cette manœuvre comptable sous-évaluera artificiellement la masse salariale tout en augmentant les transferts. Elle servira à donner une image trompeuse des économies réalisées. »





En prévision de cette communication, Papa Malick Ndour alerte :

« Je joins une partie de l’exposé des motifs du décret 2025-89 pris le 14 janvier 2025. Concernant la polémique sur le FMI, sachez qu’à la fin de chaque mission, le Fonds publie un communiqué officiel. J’attendrai ce document pour donner mon appréciation. En attendant, méfiez-vous des interprétations médiatiques basées sur une interview Reuters où le chef de mission ne valide aucun chiffre. »