Rapport Cour des comptes : Ce que préconise AJ/PADS...

La direction de Ànd-jëf dans un communiqué, note qu’après le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2023, les nouvelles autorités ont proposé avec courage et esprit de responsabilité des solutions de sortie. Elle dit avoir constaté qu’une « rupture fondamentale se dessinait ainsi pour nous Sénégalais et aussi pour les partenaires extérieurs ». « Dans un monde aussi impitoyable, le moment de nous ajuster, que nous le voulions ou pas, est arrivé. Il n’y a aucune autre voie pour sauver le pays et sauver les générations actuelles et celles à venir. Comment pouvons-nous constater quasi unanimement que le pays est dans une situation lamentable et en même temps prétendre que personne n’en est responsable ? Autrement dit, les responsables viendraient-ils de la planète Mars ou de Jupiter ? Non ! Ce sont bien des Sénégalais en chair et en os avec des connivences externes qui ont systématiquement plongé le Sénégal dans cette situation chaotique », ont indiqué Mamadou Diop Decroix et ses camarades qui saluent à cet égard « la volonté ferme de rechercher et livrer à la Justice les responsables identifiés de cette hécatombe, de poursuivre la récupération des fonds dissipés et de continuer à promouvoir la transparence et la reddition des comptes ».







Et enfin, la direction de AJ/PADS invite les gouvernants actuels à garder le cap sur l’Agenda de Transformation comme le raffinage de notre pétrole par la SAR sur la voie de la souveraineté énergétique. Elle indique qu’il ne s’agit pas d’une petite mais d’une grande bataille. « L'espoir du peuple tout entier est dans cette démarche. Il faut l’y préparer par l’organisation et la mise à niveau », estime Ànd-jëf/Pads qui dit se tenir fermement aux côtés du gouvernement pour gagner le combat de l’émancipation.