RUSSIE 2018 / AFFLUENCE MONSTRE EN VUE : Plus de 2,4 millions de billets attribués

2.403.116. C’est le nombre de billets selon le dernier décompte de la FIFA. L’instance faitière du ballon rond se réjouit d’un tel engouement depuis le début des opérations en septembre 2017. Les supporters russes s’attribuent le plus grand lot : 871.797, suivis des Etats-Unis (88.825) et du Brésil (72.512).

Dernièrement, plus de 100.000 billets ont été mis à disposition, toujours selon le principe du « premier arrivé, premier servi » depuis le 8 juin. Cela concerne des billets pour tous les matches et notamment des billets de catégorie 4 – exclusivement réservés aux résidents russes – pour certaines rencontres.