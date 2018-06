RUSSIE 2018 / 3-3 : L'Espagne a le beau jeu, le Portugal a Ronaldo

Pour ce premier gros choc de la Coupe du monde entre l'Espagne et le Portugal, on a assisté à une superbe rencontre. Au terme d'un match indécis, Espagnols et Portugais se quittent sur un match nul (3-3) riche en buts. Quel régal !



Ronaldo frappe d'entrée



Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir le score évoluer au tableau d'affichage. Après à peine trois minutes de jeu, Ronaldo obtenait un penalty après un contact avec Nacho. L'attaquant portugais ne tremblait pas pour marquer son premier but dans ce Mondial (1-0, 4e). Derrière, le Portugal affichait un visage rigoureux et procédait en contres. Les champions d'Europe en titre auraient même pu faire le break sans deux actions gâchées par Guedes.



Une égalisation qui fait débat



Finalement, les Espagnols parvenaient à revenir au score sur une action litigieuse. Auteur d'un joli petit numéro dans la surface portugaise avant de marquer du droit, Diego Costa semble, au vu des images, faire faute avec le coude dans son premier duel avec Pepe (1-1, 24e). Malgré l'assistance vidéo, ce but était validé. Les Espagnols prenaient peu à peu le dessus ensuite, Isco et Iniesta s'offrant deux belles opportunités. Mais Ronaldo frappait encore avant la pause pour redonner l'avantage aux Lusitaniens sur une faute de main de De Gea (2-1, 44e) !



Le bijou de Nacho



L'Espagne renversait son adversaire en début de seconde période. Diego Costa s'offrait d'abord un doublé à la suite d'une belle combinaison sur coup franc (2-2, 55e), puis Nacho donnait l'avantage à la Roja pour la première fois sur une demi-volée sublime (2-3, 58e) ! C'était mérité pour les Espagnols, beaucoup plus entreprenants et supérieurs dans le jeu. Derrière, le Portugal ne voyait plus le ballon, qui circulait dans les pieds espagnols.



Le triplé pour CR7 !



Alors que l'Espagne filait vers une première victoire, Ronaldo sortait encore de sa boîte pour inscrire une merveille de coup franc dans la lucarne de De Gea (3-3, 88e). CR7 est incroyable ! Malmené, le Portugal peut remercier Ronaldo de lui avoir permis de ne pas débuter ce Mondial par une défaite. Conséquence, c'est l'Iran qui est en tête de groupe B devant l'Espagne et le Portugal.



La note du match : 9,5/10



On attendait beaucoup de ce premier gros choc de la Coupe du monde, et on n'a pas été déçu ! Six buts, un scénario renversant, des gestes techniques de classe, une équipe espagnole séduisante dans le jeu et un triplé de Ronaldo... C'était un rendez-vous à ne pas manquer !