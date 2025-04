Quand Amadou Bâ, député de Pastef, confond Mamoudou Ibra Kane et s’attaque au patronat de la presse…

Entre le député de la mouvance présidentielle et le président de Demain C’est Maintenant, l’échange sur Twitter tourne à la passe d’armes. Mamoudou Ibra Kane s’est d’abord illustré par un tweet annonçant : « Le député Amadou Ba de Pastef retire sa proposition de loi interprétative de la loi d’amnistie de mars 2024… Source : Ndiongolor News… On est le 1er avril, on peut se permettre un tel canular, qui aurait pu faire la Une d’un journal — si ce n’est déjà le cas. Un bon sondage sans doute : l’opinion est largement favorable au retrait de cette proposition de loi polémique. »



En effet, Mamoudou Ibra Kane, président de DCM, a profité du poisson d’avril — bien que le contexte politique s’y prête — pour lancer cette fausse information.



Cependant, le député, porteur de cette loi controversée, semble avoir mal identifié son interlocuteur : il a visiblement confondu l’acteur politique avec le président du patronat de la presse.



Dans un tweet rageur, Amadou Bâ a répliqué : « Quand le patron de la presse sénégalaise s’amuse à annoncer le retrait de la loi d’interprétation de la loi d’amnistie… Plus ils manipulent, plus ils deviennent les alliés objectifs de l’ancien régime, comme ils l’ont toujours été durant la sanglante répression, sous couvert d’une pseudo-neutralité corporatiste. »



Mamoudou Ibra Kane a alors rectifié avec ironie : « Je vois que le député Amadou Ba, d’habitude si zen, a mordu à mon hameçon du 1er avril. En bon yetta Ba, il raffole du poisson à la sauce niébé. En plus, il a tellement abusé de la confusion qu’il m’a pris pour mon quasi-homonyme du Cdeps. »