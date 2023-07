Putsch au Niger: la Cédéao impose des sanctions financières "immédiates" (officiel)

Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), réunis dimanche à Abuja, ont décidé la suspension "immédiate" de "toutes les transactions commerciales et financières" avec le Niger et le gel des avoirs des putschistes.



La Cédéao a décidé de sanctions financières, notamment la suspension de "toutes les transactions commerciales et financières" entre ses Etats membres et le Niger, ainsi "qu'un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup", selon les résolutions lues à la fin de ce sommet extraordinaire présidé par le chef d'Etat nigérian Bola Tinubu.