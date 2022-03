Prolongation de la visite du Président à Pointe Sarène / « La responsabilité administrative est distincte de celle politique. Oumar Youm reste le coordonnateur de l'Apr à Mbour » (Macky Sall)

À la suite de l'inauguration de l'hôtel Riu Baobab à Pointe Sarène, ce lundi 28 Mars, le Président Macky Sall a reçu le département de Mbour pendant plus de 5 tours d'horloge, pour saluer les efforts conséquents et salutaires des responsables, militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Une occasion saisie par le patron de l’APR pour régler définitivement, la lancinante question du patron de son camp dans le département.



Les prises de parole étaient fondées sur l'unité et le resserrement des rangs pour booster encore la coalition.

Les jeunes ont pris la parole pour parler de leur situation, de même que les femmes.

On retient principalement par précision du Président Macky Sall que « le Coordonnateur départemental c'est Oumar Youm, car les responsabilités politiques sont distinctes des responsabilités administratives. »

À cet effet, le Président a ordonné à Oumar Youm de mener les activités politiques du département de concert avec tous les responsables politiques de la coalition.

Le Président a aussi salué les efforts considérables que Mbour a toujours fait dans le département, a appris Dakaractu Mbour. Le directeur de cabinet du président, Mahmoud Saleh, a aussi tranché pour la coordination, car selon lui, c'est toujours Oumar Youm et il s'est opposé à maintes reprises à ce qu'une autre coordination voie le jour. Le président du Conseil départemental, Saliou Samb, a lui aussi accepté sans ambages, la décision du chef du parti.

Pour finir avec cette rencontre, nos sources informent que le président Macky Sall a offert 30 millions aux militants…