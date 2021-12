Programme "Xeyu Ndaw Ni" : « Nous sommes à plus de 90 % de recrutement sur les 65 000 emplois promis. » (Dame Diop, MEFPAI)

Le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle de l’apprentissage et de l’insertion, Dame Diop, a co-présidé avec son homologue ministre de la jeunesse, une réunion du comité permanent de suivi des politiques de l’emploi et d’insertion professionnelle, ce mardi 7 décembre 2021, au CICAD.

En effet, ce comité permanent a permis aux participants de cette réunion de faire le bilan à mi-parcours du programme "Xeyu Ndaw Ni".



Une occasion saisie par le ministre Dame Diop pour faire le point sur la situation des recrutements à travers le programme Xeyu Ndaw Ni. « Nous sommes à plus de 90 % de recrutement sur les 65 000 emplois promis par le président de la République. C’est rassurant sur ce programme de manière territoriale. Le recrutement s’est fait tantôt au niveau national comme l’éducation et la sécurité, mais tantôt au niveau territorial comme dans les autres secteurs du recrutement. »



À l’issue de cette réunion, le ministre de la formation professionnelle informe que : « Nous avons aussi fait le point sur les formations. L'ANPEJ, qui est à la porte d’entrée des pôles emplois, a enregistré jusqu’à ce jour près de 140 000 demandes. Sur ce nombre, il y a des demandes en emplois salariés, en auto emplois ou bien en formation », dira-t-il avant d'ajouter que « Le 3FPT qui est l’un des bras pour la formation professionnelle a informé qu’il a reçu près de 9 000 demandes de formation venant des pôles des régions. Et sur ces 9 000 plus de 6 000 ont été traités et validés pour permettre à des jeunes d’avoir un emploi ». Cette séance de discussionc'est aussi une occasion de rappeler les efforts déjà consentis pour le financement des jeunes.



Sur ce point, « la DER/FJ qui est le vecteur financier de ce programme a fait le point. Aujourd’hui, ils ont validé 1.655 demandes de financement issues des différents pôles particulièrement de 21 pôles sur les 45 que compte le Sénégal », a conclu le ministre Dame Diop.