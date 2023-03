Problèmes de l’hôpital régional de Kolda : les élus nationaux (députés et hcct) rencontrent l'intersyndicale et la direction pour des solutions…

Les élus nationaux de Kolda députés et hcct avec les maires, ont rencontré l’intersyndicale des travailleurs et la direction de l’hôpital régional pour trouver des solutions aux problèmes. Il faut rappeler que l’hôpital régional de Kolda est confronté à de sérieuses crises entre les travailleurs et l’actuel directeur de l’établissement depuis environs cinq ans. Ainsi, à cette rencontre, Ousseynou Badji de l’intersyndicale a rappelé devant les élus, les difficultés de l’établissement comme le manque de consommables, la gestion nébuleuse, l’état de délabrement avancé des salles d’hospitalisation, le retard de salaires, l’autoritarisme de la direction entre autres. Dans la foulée, il précise que l’hôpital a parfois de longues périodes de rupture par exemple de compresses et de produits antiseptiques pour soigner les malades.



Après ce sombre tableau de l’hôpital régional peint par les travailleurs, l’honorable député Idrissa Baldé (BBY) estime que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de trouver des solutions aux maux. C’est pourquoi, après avoir écouté les deux parties, il reconnait d’abord les difficultés auxquels est confronté l’hôpital. Et pour pallier à cela, les élus comptent mettre un rapport bientôt sur la table des responsables de tutelle voire celle du président de la République. Selon Idrissa Baldé, ce dialogue tripartite doit permettre de rehausser le niveau de l’hôpital, apaiser les problèmes pour le bien des malades et des travailleurs.



Interpellé sur la question, le directeur de l’hôpital régional Djibril Yansané balaie d’un revers de main les accusations de l’intersyndicale, même s’il reconnait quelques difficultés. Dans la foulée, il précise : « on ne peut pas dire que tout est rose dans l’hôpital, mais il ne faut pas jeter le discrédit sur tout ce qui a été fait. En ce sens, je précise que le problème de l'hôpital est le personnel de cet établissement. D’ailleurs, il n'y a pas aucun problème de communication… »



Au cours de ces échanges, le constat est que l’administration et le personnel se rejettent la responsabilité des problèmes de l'hôpital. C’est pourquoi, ce dialogue amorcé par les élus devrait aboutir à une solution apaisée de l’espace.





En ce sens, les travailleurs persistent et signent que le problème de l'hôpital régional demeure le directeur de l'hôpital. À ce titre, se demande Ousseynou Badji, « où est la subvention de 450 millions par an allouée par l’État et les 40 millions de recettes environ par mois ? Avec ce montant, la structure ne devrait pas souffrir autant jusqu’à manquer de compresses. Pour ne citer que cela, les techniciennes de surface gagnent 30 000 f CFA par mois et elles sont obligées de faire la grève pendant une semaine pour percevoir leur salaire… »



À en croire Idrissa Badé (député) « depuis quelques temps nous assistons à une paralysie de l’hôpital régional lié aux problèmes rencontrés dans cet établissement. Et c’est en tant qu’élu des populations que nous rencontrons ces travailleurs pour les écouter. En ce sens, ce que nous avons attendu est corroboré par les populations qui fréquentent la structure et en voyant par nous-mêmes aussi de ces réalités. C’est pourquoi ensemble, nous allons voir comment trouver des solutions dans l’immédiat. » Dans la foulée, il précise : « nous allons faire un rapport que nous allons déposer à l’Assemblée nationale, au HCCT voire auprès du président de la République. Et tous ces efforts entrent dans notre mission de service public pour le bien-être de nos populations. Ce qui est sûr est que nous sommes là pour les populations… »