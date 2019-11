Présidentielle en Guinée Bissau : Umaro Sissoco Embalo survole la concurrence à Gabou

Alors que les résultats officiels provisoires sont annoncés pour mercredi, les tendances continuent de tomber. A Gabou, dans l'est du pays, le candidat du Madem, Umaro Sissoco Embalo n'a laissé aucune chance aux autres candidats.



Selon les résultats parvenus à Dakaractu, le Général Embalo a raflé 117 bureaux de vote sur 137. Le candidat du Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-vert (PAIGC) a gagné 18 bureaux de vote tandis que le président sortant s'est contenté de deux bureaux.



En outre, il nous revient que l'ancien Premier ministre, Umaro Sissoco Embalo a confirmé sa suprématie chez lui en remportant le scrutin dans son bureau de vote, à Gabou. Sur les 221 suffrages valablement exprimés, le candidat du Madem a mis la main sur les 125, laissant respectivement 77 et 09 à Domingos Simoes Pereira et à Nuno Gomes Nabiam. Le président sortant n'est pour sa part, arrivé qu'en quatrième position avec 04 voix.



Rappelons que le président en exercice, José Mario Vaz a perdu hier son centre de vote composé de deux bureaux, au profit de Domingos Simoes Pereira. Le président Vaz a voté non loin du palais présidentiel à Udib. DSP à quant à lui, survolé ses concurrents à Luanda, toujours à Bissau, où il a voté.