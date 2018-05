Présidentielle 2019 : Précisions de Goudiaby Atépa au sujet de sa candidature supposée

Sous la forte pression de la société civile et plus particulièrement d’une partie de la jeunesse et de la diaspora afin qu’il pose sa candidature à l’élection présidentielle de février 2019, Monsieur Pierre Goudiaby Atépa a sollicité et obtenu une audience auprès de l’ancien président de la République, Son Excellence Monsieur Abdou Diouf. Il tient à informer l’opinion publique nationale et internationale qu’il n’a encore pris aucune décision concernant son éventuelle candidature à cette élection.



C’est dans le cadre d’une série de consultations qu’il a engagées préalablement à toute décision, que Monsieur Atépa a rencontré à Paris, à sa demande, l’ancien chef de l’Etat, le jeudi 3 mai 2018.



La rencontre ne visait pas à obtenir la bénédiction de Monsieur Abdou Diouf ni a fortiori son « parrainage », comme l’a suggéré une certaine presse. Il s’agissait d’évoquer avec ce dernier l’éventualité de sa candidature et de bénéficier de ses sages conseils.



Ces consultations incluent également, entre autres, l’ancien président Abdoulaye Wade dont Monsieur Pierre Goudiaby Atépa a été un conseiller de 2000 à 2012, de même que l’actuel président en exercice Monsieur Macky Sall.



Monsieur Pierre Goudiaby Atépa, architecte de son état et président du conseil d’administration de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’UEMOA, se concentre actuellement dans la rédaction de son livre « Ensemble pour le Sénégal, propositions pour un gouvernement virtuel » dont la parution est prévue pour le mois de juin prochain.



Après la publication de son livre « Oser, douze propositions pour un Sénégal émergent », Monsieur Pierre Goudiaby Atépa poursuit sa réflexion qu’il place dans le cadre d’une contribution citoyenne désintéressée pour le Sénégal dont rêvent tous ses concitoyennes et concitoyens.

Par ailleurs, faut-il le préciser, c’est bien du président Abdoulaye Wade que Monsieur Pierre Goudiaby Atépa a été conseiller spécial, et non du président Abdou Diouf.







Dakar, le 4 mai 2018



Service de communication de Monsieur Pierre Goudiaby Atépa