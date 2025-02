Présidence de l’Amcow : Le Sénégal définit son champ d’actions

Il a plaidé pour la préservation de la source de vie, levier également de résilience des communautés et des écosystèmes face aux effets adverses des changements climatiques. « L’eau, Mesdames et Messieurs, est bien plus qu’une ressource naturelle. Elle est le fondement de la vie, le socle de la prospérité économique et le pilier de la stabilité environnementale. Dans un monde marqué par des crises climatiques et socio-économiques croissantes, sa bonne gouvernance s’impose comme une priorité stratégique pour garantir un avenir durable », a lancé le représentant du Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.



Le Sénégal par la voix du Ministre Dr Cheikh Tidiane DIEYE et en tant futur Président du Conseil des Ministres africains chargés de l’Eau (AMCOW) pour la période 2025-2027, et co-organisateur de la 3ème Conférence des Nations Unies sur l’Eau en 2026 avec les Émirats arabes unis, fera tout ce qui est à sa portée pour placer l’eau au cœur de l’agenda politique mondial.





Une session ministérielle



La session ministérielle du 22ème Congrès de l’Association africaine de l’Eau et de l’Assainissement en Afrique (AAEA) s'est tenue à Kampala en Ouganda. Le Directeur de l’Assainissement, Monsieur Oumar SENE, au nom du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et le Directeur Général de la SONES, Monsieur Abdoul NIANG ont participé à cette session le 18 février 2025. Cette session a aussi enregistré la présence de Monsieur Laurent TCHAGBA, Ministre ivoirien des Eaux et forêts, les délégations du Cameroun, de l’Ouganda, du Malawi et du Burkina Faso.



Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, futur président du Conseil des Ministres Africains de l’Eau et de l’Assainissement (AMCOW), à travers une vidéo, a réaffirmé les engagements que le Sénégal a pris au niveau international. Il a placé son mandat à la tête de l’AMCOW, sous le signe de la résilience des systèmes d’eau et d’assainissement en Afrique.

« La présidence sénégalaise de l'Amcow s'engage à adopter une approche axée sur l'action pour renforcer l'impact des initiatives liées à l'eau et à l'assainissement en Afrique en mobilisant les Etats, les partenaires au développement et toutes les parties prenantes africaines, elle vise à construire une Afrique libre, souveraine, prospère et résiliente d'ici 2063 », a insisté le représentant du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement qui a également réaffirmé que " cette présidence promeut une nouvelle vision africaine de l'eau, plaçant ces enjeux au cœur des priorités continentales, tout en défendant une position africaine unifiée et un plaidoyer politique de haut niveau au sein de l'Union africaine et dans l'agenda mondial de l'eau".