Portiers des Lions : Aliou Cissé est inquiet de la situation de ses gardiens

La non titularisation de Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis fait toujours jaser. Le sélectionneur Aliou Cissé s’inquiète de la situation de ses quelques gardiens de but, notamment Khadim Ndiaye et Pape Seydou Ndiaye évoluant dans des Championnats pas très relevés. Écoutez son discours...