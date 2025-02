Politique : « La Nouvelle Responsabilité sera légalement constituée en tant que parti avant la fin du mois de février » (Membres)

Le comité d’initiative de la Nouvelle Responsabilité s’est réuni ce mardi, en présence de son leader Amadou Bâ, pour évaluer l’avancement du processus de création légale du parti, préparer l’organisation de sa prochaine tournée, et condamner les persécutions dont sont victimes les opposants politiques. À cette occasion, Cheikh Oumar Hann a annoncé que le parti serait légalement constitué avant la fin du mois de février. « Nous allons finaliser la démarche légale et entamer une tournée pour aller à la rencontre des Sénégalais », a-t-il déclaré devant ses camarades, parmi lesquels figuraient Cheikh Oumar Sy, Moïse Sarr, Sory Kaba, et bien d’autres.