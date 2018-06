Pointe de l’attaque des Lions : Mbaye Niang, brillant intérimaire face à la Pologne ?

S’il y a un poste devant sur lequel Aliou Cissé n’a pas de certitude, c’est celui d'attaquant de pointe.



Appelé pour la première fois en sélection le 20 septembre 2017, Mbaye Niang présente un profil polyvalent. S’il évolue sur l’aile avec Torino (26 matches joués 4 buts), l'attaquant franco-sénégalais de 23 ans pourrait être utilisé à la pointe de l’attaque des Lions par Aliou Cissé.

De son propre aveu, le binational se sent bien partout sur le terrain. Il est capable de jouer partout en attaque. L’ancien Caennais a une grande qualité technique et de percussion. "J'ai la chance d'avoir été formé à plusieurs postes. Je peux évoluer à plusieurs postes. Si le coach, aujourd'hui, me fait jouer dans une position, c'est qu'il estime, que je peux apporter des solutions à l'équipe dans cette position", reconnaît Mbaye Niang.

Ses dézonages et ses permutations incessantes face au Luxembourg et à la Croatie ne disent pas autre chose. Avec son jeu à l’instinct, le joueur de Torino s'est baladé sur tout le front de l’attaque face à la défense coréenne, lundi dernier. Une polyvalence qui pourrait lui être bien utile face à la Pologne, mardi prochain. En club, Mbaye Hamady se régale lorsqu’il chevauche dans son couloir. Mais le talent de l'ancien joueur du Milan AC déborde bien au-delà de l’aile gauche ou droite. Mbaye Niang en pointe de l’attaque des Lions contre la Pologne ?