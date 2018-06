Plus jeune buteur de la CDM : Moussa Wagué rentre dans l’histoire

Le Japon et le Sénégal s’affrontent en ce moment-même pour la première place du groupe H. Sur la pelouse de l’Ekaterinbourg Arena, les deux équipes sont pour le moment dos à dos (2-2). Le deuxième but du Sénégal a d’ailleurs été inscrit par Moussa Wagué. Le défenseur des Lions de la Téranga est du coup rentré dans l’histoire de la Coupe du monde. Avec cette réalisation à la 71e minute, le latéral droit sénégalais est devenu le plus jeune buteur africain du Mondial à 19 ans et 8 mois.