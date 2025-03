« Plus de 4000 milliards de dette » : « Elle est illégitime et odieuse… le peuple sénégalais ne doit pas la payer » (Guy Marius Sagna)

Selon le député Guy Marius Sagna, le Fonds monétaire international (FMI) affirme qu’entre 2019 et 2024, « une dette de 7 milliards de dollars (plus de 4000 milliards de FCFA) aurait été dissimulée par le président Macky Sall ». Guy Marius Sagna rappelle par ailleurs que « le Premier ministre Ousmane Sonko et la Cour des comptes avaient déjà informé le peuple ».



Face à cette situation, le député estime que « Macky Sall et ses complices doivent être jugés pour haute trahison ». Il ajoute que « la responsabilité du FMI dans cette affaire doit être établie, car l’institution doit expliquer au peuple sénégalais pourquoi elle est restée silencieuse pendant tout ce temps ». Pour Guy Marius Sagna, « ces 7 milliards de dollars constituent une dette illégitime et odieuse que le peuple sénégalais ne doit pas payer ».