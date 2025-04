Plaidoyer pour les crèches communautaires ou garderies d’enfants dans les services … : Le RENAFETS procède au lancement de ses activités

En prélude à la fête du travail qui se tiendra le 1er Mai 2025, le Réseau National des Femmes Travailleuses du Sénégal (RENAFETS) a organisé une conférence de presse, ce lundi 28 avril 2025. Le but était de communiquer sur les projets actuels du RENAFETS (crèches communautaires ou encore le plaidoyer pour la prise en compte du travail domestique non rémunéré en partenariat avec les PRB.

Selon la présidente, il s’agira de poser encore des préoccupations des femmes, notamment l’introduction dans le nouveau code du travail, de l’augmentation de la durée du congé de maternité à 18 semaines au lieu des 14 actuellement.

Mais aussi, grâce au partenariat avec Population Référence Bureau (PRB), le RENAFETS s’est engagé dans ce programme de vulgarisation des crèches ou garderies d’enfants dans les établissements et services. Pour les acteurs du projet, les crèches et garderies jouent un rôle crucial dans le développement des jeunes enfants et le soutien aux familles qui travaillent. Dans un monde ou les deux parents travaillent souvent à temps plein, ces établissements offrent un environnement sûr et stimulant pour les enfants, tout en permettant aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Des études ont montré que les enfants qui fréquentent des crèches de qualité bénéficient d’une meilleure socialisation et d’un développement cognitif renforcé. C’est dans ce cadre que le RENAFETS lance son programme pour construire un plaidoyer fort, en vue de d’amener les autorités, les décideurs à retenir parmi les priorités, l’installation de garderies ou de crèches dans les établissements et services pour alléger et soulager les femmes travailleuses.

Ainsi, des jeunes diplômées sont engagées pour fournir à l’équipe de RENAFETS les résultats de recherches documentaires sur le sujet, afin de lui permettre d’engager les concertations avec les autorités étatiques pour que l’installation de ces crèches ou garderies soient effectives.