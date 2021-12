Phase d’exploitation du TER / Yacine Fall, vice-présidente par intérim de la BAD : « Notre institution sera présente pour vous accompagner dans vos grands projets »

Un des partenaires stratégiques et fidèles dans le financement de la première phase du Train express régional, la Banque africaine de développement, représentée par sa vice-présidente par intérim, Mme Yacine Fall, a réitéré sa volonté de perpétuer le partenariat avec le Sénégal.



Ce dernier, bien engagé dans la voie de l’émergence à travers de grands projets constructifs, innovants et utiles pour la population, a bien gagné la confiance de la banque qui a déjà débloqué 120 milliards de francs CFA pour la première phase et ne compte pas s’en limiter là...