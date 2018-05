"Pas besoin de s'inquiéter de la situation des gardiens. Tony n'était pas titulaire en club en 2002" (Oumar Diallo)

Qui de mieux placé pour parler de Tony Sylva et ses poulains, que Oumar Diallo qui l'a vu régaler le monde entier depuis le banc des remplaçants ? Ensemble, l'entraîneur des gardiens de Diambars FC et celui des Lions ont pris part au mondial 2002 et vécu la désillusion en finale de la CAN. De quoi laisser des souvenirs et une impression sur la situation des gardiens de l'équipe nationale, notamment Khadim Ndiaye évoluant dans un Championnat pas très relevé, en Guinée. La non titularisation de Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis n'inquiète pas Diallo...