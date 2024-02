Palais de justice de Dakar: Me Ngagne Demba Touré placé sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction du 2e cabinet a suivi le réquisitoire du procureur qui a proposé le placement sous mandat de dépôt du jeune greffier. Le coordonnateur de la jeunesse patriotique de l’ex-Pastef à l’issue de son face à face avec le juge, va passer sa première nuit en prison.



Il est poursuivi pour de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’Etat, atteinte à l'autorité de la justice et d'outrage à magistrat, actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles politiques graves. Pour rappel, après un exil de 6 mois sur le territoire malien, Me Ngagne Demba Touré a fait son retour au Sénégal au moment où s’opère une série de libérations de détenus « principalement retenus depuis les récentes violentes manifestations ».



Mais le mandat d’arrêt international lancé à son encontre suivait toujours son cours comme l’a signifié avant-hier le garde des sceaux à l’occasion d’une conférence de presse. D’ailleurs, il faut rappeler que depuis son arrestation, Me Ngagne Demba Touré a enregistré une vague de soutiens de sa corporation. Le Sytjust et l'UNJT sont monté au créneau pour fustiger son interpellation et appelle à sa libération dans un contexte où on parle de « décrispation ».