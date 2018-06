PORTUGAL/MAROC : L'arbitre aurait demandé son maillot à Cristiano Ronaldo, la FIFA dément

Mercredi, le Maroc a chuté face au Portugal (0-1) lors de la Coupe du monde 2018. Déçu après cette partie, l'ailier marocain Nordin Amrabat (31 ans, 42 sélections et 4 buts) a dézingué l'arbitre Mark Geiger, en indiquant qu'il avait demandé le maillot de Cristiano Ronaldo.



Après une enquête, la FIFA a réalisé un démenti officiel. "Monsieur Geiger réfute totalement ces accusations et dément avoir réalisé une telle requête. La FIFA condamne les allégations effectuées par un membre de l'équipe du Maroc. Les arbitres disposent d'instructions claires concernant l'attitude à adopter avec les équipes et il peut être confirmé que Monsieur Geiger a eu un comportement professionnel et exemplaire", peut-on lire. Une manière de mettre un terme à cette polémique.