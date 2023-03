Ousmane Sonko, président de Pastef : « Nous appelons toute la population à aller s'inscrire sur les listes électorales, car nous remporterons cette bataille par la voie des urnes »

Le président de Pastef semble orienter sa communication sur son compte twitter. Ce mercredi matin, Ousmane Sonko a posté une série de messages pour s’adresser à la population. Le chef de file des « Patriotes » appelle ses partisans et sympathisants à défendre d’arrache-pied le projet de Pastef. « Nous appelons toute la population à sortir pour défendre notre projet d'un Sénégal meilleur. N'acceptons pas que Macky Sall nous fasse croire que nous devons renoncer à nos droits constitutionnels », a-t-il lancé comme message en prélude de la marche interdite de la coalition Yewwi Askan Wi du département de Dakar.(1) Ousmane Sonko sur Twitter : "Nous appelons toute la population à sortir pour défendre notre projet d'un Sénégal meilleur. N'acceptons pas que Macky Sall nous fasse croire que nous devons renoncer à nos droits constitutionnels." / TwitterDe ce fait, convaincu que le dernier mot se fera dans les urnes, l’ancien parlementaire sollicite une inscription massive sur les listes électorales. « Nous appelons toute la population à s'inscrire sur les listes électorales. Nous remporterons cette bataille par la voie des urnes, si Dieu le veut ».Cependant, il fait savoir que les stratégies de déstabilisation contre le Pastef ne sauraient prospérer. Ainsi, il lance « Macky Sall ne réussira jamais à isoler Pastef, parce qu'il n'a pas affaire avec Pastef. Il a plutôt affaire avec toute l'opposition sénégalaise et tout le peuple sénégalais qui se dressent ensemble contre sa 3e candidature et pour la souveraineté nationale », conclut Ousmane Sonko.