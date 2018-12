Odcav de Dakar : Zone 2 (1/4 de finale) : Diecko et Hlm Fass Out, PT et Fass en demies

Hier au stade LSS, Pencum Tilène (PT) et Fass ont décroché leurs billets pour le carré d’as en battant respectivement Hlm Fass et Diecko en quarts de finale ce mardi 4 Décembre.

En lever de rideau, Pencum Tilène faisait face à Hlm Fass. Après une première période très fermée, la situation va toutefois se décanter au retour des vestiaires. C'est Pencum Tilène qui va ouvrir le score par l’entremise de Abdou Khadr Djiby (58e). Hlm Fass reviendra à la marque avec un but de Jean Michel Ndiaye (70e), mais c’est à l’issue des tirs au but que Pencum Tilène remportera le match (4 TAB 2à)

En deuxième heure, le spectacle n’était pas non plus au rendez-vous entre Fass et Diecko, et ce n'est que logiquement que les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0 avant de se départager aux tirs au but (4 TAB 2) en faveur de Fass. Les deux autres demi finalistes seront connus ce vendredi.