Non-respect des accords par le ministre de l’Enseignement supérieur : L’intersyndicale des PATS décrète une grève de 48 h

En assemblée générale, ce lundi 17 février 2025, l’intersyndicale des personnels administratif, technique et de services (PATS) des universités et centres des œuvres universitaires et établissements d’enseignement supérieur du Sénégal a dénoncé la rupture unilatérale de dialogue entre le ministre de tutelle, Abdourahmane Diouf et les travailleurs des universités publiques.

Selon Souleymane Gaye, secrétaire général du SATUC, plusieurs points revendicatifs avaient été abordés avec le ministre de l’enseignement supérieur lors d’une audience depuis septembre 2024 mais jusqu’à présent rien n’est fait. Parmi les points clés des revendications, le coordonnateur de l’Intersyndicale des PATS liste l’envoi du nouveau décret des PATS dans les universités et centres des œuvres, l’harmonisation de la prime de transport, l’application des accords de santé dans les Universités, la revalorisation de la pension de retraite, la réintégration de la convention du secteur de la presse à l’université Iba Der Thiam de Thiès, l’augmentation des budgets des universités qui sont restés les mêmes malgré l’augmentation des étudiants et donc des charges et la finalisation des chantiers dans les universités et centres des œuvres.

Face à tout cela, l’Intersyndicale dénonce avec la dernière énergie le dilatoire, le mutisme et l’absence de réaction de la tutelle.

C’est ainsi que l’intersyndicale des PATS a décrété une grève de 48 heures non renouvelable tout en demandant à tous les travailleurs de se mobiliser pour la satisfaction de leurs doléances.